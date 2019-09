Laura Boldrini ad Agorà difende il governo: "Doveroso essere ottimisti"

Nuovo governo, vecchi volti in tv. Già, anche LeU fa parte dell'inciucione giallorosso. Dunque, puntuale come le tasse, ecco ritornare in tv Laura Boldrini. Ospita ad Agorà, la fu presidenta della Camera, non nasconde tutta la sua soddisfazione per il fatto di essersi liberata da Matteo Salvini e spiega perché questo esecutivo è cosa buona e giusta. O meglio, prova a farlo, dato che la sua argomentazione scricchiola e si appella a un generico "ottimismo". Per la Boldrini, questo governo è "un esperimento". E ancora: "Ci sono dei rischi chiaramente ma a mio avviso vale la pena prenderli. Si apre un nuovo scenario, era necessario dare una chance al paese, era fermo e non cresceva, i dati erano tutti al negativo, i giovani continuavano ad andare all'estero e c'è chi invocava i pieni poteri - spara -. Quindi chiaramente si è voluto dare una mano al Paese. E ora vediamo come va, nessuno può mettere una mano sul fuoco ma secondo me è anche doveroso essere ottimisti in questa fase", conclude la Boldrinova.

Leggi anche: Il grido entusiasta di Laura Boldrini per Giuseppe Conte