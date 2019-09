"Preoccupati dal grande successo della manifestazione, oggi i grillini cercano di screditare l'avversario e mettono in giro una bufala contro la sottoscritta. Il principio è 'se non puoi renderti presentabile tu, rendi il tuo avversario più impresentabile di te'. Peccato però che non ci riescano".

Giorgia Meloni smaschera così l'intento dei grillini, reduci da un'alleanza con gli ex nemici dem: "La bufala è che Giorgia Meloni avrebbe tre poltrone, perché sarebbe parlamentare europeo, della Repubblica e consigliere comunale. Analfabeti, in Italia c'è una legge che impedisce contemporaneamente di essere parlamentare europeo e dello Stato italiano. Io sono parlamentare nazionale e consigliere senza percepire lo stipendio. Vi siete venduti l'anima pur di avere la poltrona, vergognatevi" risponde scatenatissima in un video pubblicato su Facebook.