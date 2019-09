Romano Prodi e l'elogio di Paolo Gentiloni: "Un vero pezzo da novanta"

Un discreto bacio della morte, ovviamente politica, quello di Romano Prodi a Paolo Gentiloni. Interpellato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Associazione Italiana Editori, a Roma, l'ex premier viene interpellato sulla nomina del conte grigio al ruolo di commissario all'Economia nella Ue. "Ci abbiamo messo un pezzo da novanta. Per quello dico che molti paesi ci hanno messo persone di peso: dovrebbe rinforzare il ruolo della commissione", commenta Prodi. Dunque la seconda domanda: la nomina di Gentiloni potrebbe anche aiutarci in vista della prossima legge di bilancio? Prima l'ex premier emette un suono terribile, prolungato, strascicato, il suo marchio di fabbrica in verità, poi sentenzia: "Noi non dobbiamo cercare leggi speciali, nemmeno chiedere cambiamenti per noi, ma semplicemente avremo una persona che farà vedere la compatibilità dei nostri comportamenti con le regole dell'Unione europea. Non ci servono eccezioni, ma cambiamenti nella politica europea".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev