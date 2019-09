Matteo Salvini, le smorfie e le risate mentre Giuseppe Conte parla al Senato

Si è anche alzato in piedi, Matteo Salvini, per urlare qualcosa di certo non troppo tenero nei confronti di Giuseppe Conte. Siamo in aula al Senato, nel giorno in cui il premier-bis ha chiesto la fiducia e nel giorno in cui, soprattutto, Conte e Salvini se ne sono dette di tutti i colori. Due interventi infuocati, due serratissimi attacchi reciproci. Ma non ci sono soltanto le parole. Ci sono anche le smorfie, le risate beffarde, le espressioni del visto. In questo caso del leader della Lega, ripreso in questo video proprio mentre parlava Conte. Un video che parla chiarissimo e che la dice lunga su cosa pensi Salvini del premier. Ad un certo punto, l'ex ministro scuote anche ironicamente la testa dicendo "no, no". Tra i due, insomma, sarà guerra durissima.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev