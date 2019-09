Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, ma mancano un paio di voti (e sono meno rispetto alla prima)

E alla fine, fiducia fu. Al termine di una giornata convulsa, scandita dai violentissimi botta e risposta tra il premier e Matteo Salvini, Giuseppe Conte incassa il via libera anche al Senato. Nel dettaglio, il governo Conte II raccoglie 169 "sì", 133 voti contrari e cinque astenuti. Fiducia sì, ma piuttosto risicata. Ma soprattutto Conte prende due voti in meno rispetto a quanti ne aveva ottenuti 14 mesi fa, quando nacque il suo primo esecutivo, quello con grillini e Lega. Inizia così ufficialmente la parabola dell'esecutivo giallorosso, il quale non promette nulla di buono. Ma l'aula di Palazzo Madama gli promette anche un'esistenza tutt'altro che scontata. Inoltre, i 169 "sì" sono anche qualcuno in meno rispetto a quanto si ipotizzava a ridosso del voto, quando il pallottoliere raccoglieva un totale di 171 ipotetici voti.