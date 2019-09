Licia Ronzulli, in aula al Senato il set per sfottere il M5s: lucchetto, tonno, colla e scotch

Quanto è dura per i grillini, adesso più che mai. Ora che stanno al governo insieme all'arci-odiato Pd, con i quali sono finiti dopo aver governato per più di un anno con la Lega. Tutto per la poltrona, come direbbe Matteo Salvini. E ad infierire contro i pentastellati, nel giorno della fiducia al Senato, ci pensa anche Licia Ronzulli. Come? Presto detto: in aula mostra una scatoletta di tonno, un lucchetto, un apriscatole e lo scotch. "Vi regalo e vi consegno un lucchetto che sostituisce l'apriscatole con cui dovevate aprire le istituzioni, invece vi siete blindati dentro - premette la senatrice di Forza Italia -. Il tonno? L'appetito vien mangiato, anche quello del potere. La colla? Vi tiene attaccati alle vostre poltrone. E infine lo scotch, l'unico strumento così fragile che tiene insieme questi due partiti e questa maggioranza. Ma sappiamo tutti che le cose fragili prima o poi si rompono", conclude. Grillini demoliti.