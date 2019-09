Maria Elisabetta Casellati chiama Matteo Salvini "Casini": occhio alla reazione del leghista

Uno strepitoso scivolone in aula al Senato. Sta parlando Matteo Salvini, un intervento di fuoco durato quasi mezz'ora durante il quale ha picchiato durissimo contro il governo M5s-Pd e, soprattutto, contro Giuseppe Conte. Ma l'ex ministro dell'Interno sta andando un po' troppo lungo, dunque la presidente Maria Elisabetta Casellati interviene per chiedergli di chiudere: "Senatore Casini, concluda per cortesia". Già, proprio "Casini". Infatti dai banchi della Lega si alza un ululato di disappunto, con tutti i senatori, Salvini compreso, che alzano le mani al cielo. "Salvini no", scherza il leader della Lega. E la Casellati, dopo essersi corretta, si scioglie in un sorriso.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev