Seduta sospesa a palazzo Madama dal presidente Elisabetta Casellati dopo che la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, togliendosi la giacca, ha mostrato una maglietta con la scritta "parliamo di Bibbiano". La Casellati ha chiesto alla senatrice di rimettersi la giacca, "di ricomporsi" e poi ha sospeso la seduta che è ripresa dopo qualche minuto. La scritta si intravede comunque sotto la giacca indossata dalla leghista.





"Sono sbalordita dal fatto che appena si parla di Bibbiano il governo scompare. Non gliene importa nulla, né delle famiglie né dei bambini. Il Pd di certo dovrebbe vergognarsi che finora non ha dato nessuna risposta", è lo sfogo della Borgonzoni in aula, riprendendo l'intervento che la presidente Casellati aveva interrotto poco prima. La senatrice leghista ha protestato perché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era allontanato dai banchi del governo. "Dalla scarsa presenza del governo in aula mi rendo conto non intendete dare risposte. Non scapperete dal giudizio della gente per sempre. L'avete sospeso per un po' ma presto ci saranno le elezioni regionali regionali e vi ritroverete a dovervi confrontare con il voto dei cittadini che vi hanno bocciato", ha concluso Borgonzoni.