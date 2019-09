Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte: "Gentiloni? Solo un traditore, venduto a Merkel e Macron"

Durissima la reazione di Matteo Salvini alla nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo agli Affari economici. Nomina nell'aria da giorni, da che M5s e Pd hanno trovato l'intesa-inciucio per governare insieme, e adesso ufficiale. "È la conferma che Conte ha fatto il patto col diavolo, con Merkel e Macron - ha premesso il leader della Lega intercettato al Senato -. Per interesse personale ha scelto che nascesse un governo tra Parigi, Berlino e Bruxelles. Giudicheremo dai fatti, però mi permetto di dire che questo è l'ennesimo tradimento del signor Conte. Ma anche del M5s - rimarca Salvini -, che avevano promesso alla Lega e agli italiani di rivoluzonare l'Europa e invece mandano un vecchio uomo del vecchio Pd come Gentiloni su indicazione di Macron. Sono convinto che l'Italia meriti di più e lavoreremo più di prima per restituire agli italiani quello che gli viene tolto in questi momenti. Hanno capito anche i pali della luce che questo è un governo tenuto insieme solo dalla volontà di spartirsi le poltrone", ha concluso Matteo Salvini.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev