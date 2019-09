Pierferdinando Casini e i migranti, avvertimento a Pd e M5s: "Occhio o fate un favore a Salvini"

"Non si passi alla politica dei porti aperti, sarebbe un favore a Salvini". Così il senatore Pierferdinando Casini, entrando al Senato per la discussione sulla fiducia al Governo Conte bis, ammonisce Pd e M5s e ricorda i rischi di smantellare il decreto sicurezza voluto dal leader della Lega, ex ministro degli Interni. Sondaggi alla mano, la linea dura sui migranti è infatti condivisa dalla maggioranza degli italiani.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev