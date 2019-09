"Giuseppe Conte è un trasformista e la stampa se ne accorge adesso". Pietro Senaldi commenta la trasformazione del premier che è passato dalla presidenza del Consiglio di un governo con Matteo Salvini a quello con Nicola Zingaretti. "Conte è un avvocato e rappresenta gli interessi di chi gli garantisce uno stipendio. Prima era la Lega e ora il Pd. Certo, non è l'avvocato del popolo", continua il direttore di Libero. "Siccome il popolo non gli garantisce il posto, ora serve il Pd. Così come Paolo Gentiloni farà gli interessi dell'Europa".