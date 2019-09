"No alle polemiche inutili". Elisabetta Casellati non vuole assistere alle scene da Far West della Camera e al Senato mette subito le cose in chiaro. Nonostante questo, la situazione è incandescente e il dibattito sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte inizia subito tra le scintille. La presidente di Palazzo Madama però non molla: in attesa dei "richiami all'ordine" ai colleghi (una costante nella seduta di Montecitorio, con Roberto Fico a un passo dalla crisi di nervi), la forzista tiene la barra dritta e non regala nulla (tradotto: secondi) a nessuno.











Così richiama prima il dem Stefano sui tempi degli interventi da rispettare. E lo stesso fa con il compagno di partito Berardi, che con cravatta azzurra e brillante si concede anche qualche avvertimento "poetico" al governo: "Le chiacchiere volano, gli esempi trascinano". E i regolamenti si rispettano: il forzista va lungo con il suo discorso e la Casellati, inflessibile sceriffa, lo stoppa.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev