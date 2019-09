Una accoglienza da capo-popolo per Matteo Salvini. Il leader della Lega arriva al Senato per il giorno della fiducia a Giuseppe Conte e al governo di Pd e M5s. Alle 14.30 è atteso il suo discorso, cui il premier replicherà pochi minuti. Si attendono scintille, dopo la seduta movimentata alla Camera di lunedì, e il clima è già caldissimo. La prova? La reazione dei senatori leghisti quando il loro capo entra a Palazzo Madama: dai banchi "verdi" si alza il coro "Capitano! Capitano!", a suon di applausi, battimani e piedi picchiati a terra. Roba da stadio. Anzi, da corrida, con Conte che potrebbe venire infilzato da una opposizione mai così agguerrita. I voti li troverà, molto probabilmente, ma si preannuncia una vita molto grama in Parlamento.