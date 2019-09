"La Lega spieghi per quale mojito ha fatto la crisi". Francesco D'Uva, capogruppo del M5s, parla alla Camera e attacca frontalmente Matteo Salvini e gli ex alleati di governo durante le dichiarazioni di voto sul Conte-bis e inciampa in un clamoroso lapsus. Il gioco di parole tra "mojito" (quello ormai proverbiale del Capitano al Papeete) e "motivo" scatena un boato in tutta l'aula di Montecitorio, con i leghisti furiosi e i grillini che applaudono e ridono, tra il divertito e l'imbarazzato.











Anche Luigi Di Maio, seduto ai banchi del governo, non può far altro che girarsi verso il premier Giuseppe Conte, seduto a fianco a lui, sghignazzando. Il presidente del Consiglio, però, non pare dell'umore giusto per apprezzare fino in fondo la gaffe di D'Uva.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev