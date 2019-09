Oggi al Senato sarà Matteo Salvini, in aula, a suonare la carica contro Giuseppe Conte. Lunedì, alla Camera, è toccato a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, tuonare contro il premier e il governo dell'inciucio di Pd e M5s. "Ricordate i nobili francesi della Rivoluzione, ma prima o poi la Bastiglia cade", arringa l'aula Molinari, protagonista insieme a Giorgia Meloni, capo di Fratelli d'Italia, dell'intervento più furente della giornata.













Poi, rivolto direttamente al premier: "Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi siamo stati eletti dal popolo italiano e lei no, e non accettiamo lezioni di galateo dal Movimento 5 Stelle, da chi ha portato degrado nel dibattito politico".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev