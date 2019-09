Alessandro Morelli, protesta in faccia a Conte: si slaccia la giacca, gli mostra la maglia su Bibbiano

Il clamoroso gesto di protesta di Alessandro Morelli, durante il voto di fiducia al governo di Pd e M5s alla Camera. Il deputato della Lega si avvia verso l'urna di Montecitorio e passa alle spalle degli scranni del governo. A un certo punto, all'altezza di Giuseppe Conte, lo chiama: "Presidente!". Conte si gira, stupito, e in quel momento il leghista si apre la giacca. Sotto, mostra con fierezza una maglietta con su scritto "Parlateci di Bibbiano". Il riferimento, ovvio, è allo scandalo sugli affidi di Reggio Emilia che vede coinvolti anche esponenti del Pd e che proprio i 5 Stelle, quando ancora erano alleati con Matteo Salvini, hanno cavalcato in campagna elettorale per colpire i democratici. Ora sono cambiate le squadre e come per magia l'argomento è sparito, anche dai discorsi del premier. Sarà un caso?