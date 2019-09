Non è solo Giuseppe Conte il bersagli degli strali di Giorgia Meloni. Nella sua appassionata dichiarazione di voto alla Camera, la leader di Fratelli d'Italia bombarda anche Luigi Di Maio, capo di quel Movimento 5 Stelle colpevole di essersi "imbullonato alle poltrone" insieme al Pd.











"Di Maio a Scilipoti gli allaccia le scarpe in quanto a trasformismo", lo schernisce la Meloni, tirando in ballo addirittura il "responsabile" Domenico Scilipoti, passato alla piccola storia del Parlamento come il "re dei voltagabbana" della Seconda Repubblica. Di Maio assiste impassibile dagli scranni del governo, al fianco di Conte. "Non c'è nessun onore nel tradimento", tuona ancora la Meloni. Forse non avrebbe mai immaginato, Di Maio, di finire crocifisso con gli stessi chiodi con cui per anni ha picconato i "vecchi" professionisti della politica.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev