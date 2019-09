Ovazione dai banchi di FdI per Giorgia Meloni (e un po' di freddezza da quelli della Lega". Alla Camera la leader di Fratelli d'Italia prende la parola per ribadire il no alla fiducia al governo di Giuseppe Conte e il suo discorso è un appassionato "bombardamento" su premier, Pd e M5s, a partire dai "30mila in piazza questa mattina".



"Repubblica parlamentare non vuol dire mi frego i voti dei cittadini e poi ci faccio quello che mi pare: dove lo scrive la Costituzione? Là c'è scritto che non si governa contro il popolo. I nostri padri costituenti non ci sono arrivati, a un premier che governa prima con uno, poi con un altro". "La gente è indignata. Non ve ne rendete conto? Questo è l'unico governo che non ha la luna di miele. Io avrei paura e difficoltà a vedere in faccia mia figlia... I vostri datori di lavoro non sono gli italiani. Questo governo piace alle grandi piazze speculative, a Parigi e Berlino. Oggi regaliamo il Paese a loro. Anche lei, caro Conte - aggiunge rivolgendosi al premier - veloce come Speedy Gonzales a consegnarsi all'Europa. Questo disegno ha uno scopo: eleggere Prodi al Quirinale, cintura nera di vendita di pezzi dello Stato. Ma non riuscirete: la democrazia tornerà presto, e quando accadrà sarete travolti".













E proprio Conte è stato tartassato dalla leader di FdI: "Per una persona che guida un governo che sta facendo una cosa impresentabile, quella che state facendo voi mi sarei aspettata un po' meno spocchia. Presidente Conte, volgare non è dire in quest'aula che vi siete imbullonati alle poltrone; volgare è imbullonarsi alle poltrone. Non capite quali sono le priorità". "Noi - ha poi detto Meloni - faremo un'opposizione senza sconti, perché siete soltanto un altro, e forse il peggiore, governo di politicanti terrorizzati dal giudizio popolare, asserragliati dentro al palazzo, mentre oggi circa 30mila persone lasciavano quello che stavano facendo - e fanno paura, lo so - per venire a denunciare lo scempio che state facendo delle istituzioni".