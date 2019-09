Giuseppe Conte riprende il deputato di Forza Italia, Roberto Fico bacchetta il premier

Giuseppe Conte a testa bassa. Durante il discorso alla Camera dei deputati, in occasione della fiducia al nuovo esecutivo firmato Pd-M5s -, il premier bis riprende il deputato di Forza Italia, Felice Maurizio D'Ettore, reo di averlo interrotto mentre stavo parlando. A intervenire il presidente Roberto Fico con un'immediata frecciatina al presidente del Consiglio: "Le ricordo che è il presidente della Camera a rivolgersi ai singoli deputati". Pronte le scuse: "Chiedo venia".

Una risposta pacata dopo una discreta figuraccia: la prassi, infatti, non dà il diritto a nessuno al di fuori del presidente di turno di riprendere i parlamentari. Insomma, il fatto che negli ultimi giorni Conte sia stato dipinto come l'ormai "ex burattino", come una sorta di nuovo statista dal profilo altissimo liberatosi dalle catene di Di Maio e Salvini, forse ha montato un poco la testa del premier-bis.