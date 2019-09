Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi: "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..."

Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia, infatti, non diserterà l'aula. Scelta che, ovviamente, la leader di Fratelli d'Italia fatica a comprendere e critica aspramente (al sit-in hanno aderito la Lega di Matteo Salvini e Cambiamo di Giovanni Toti). "Forza Italia non ci sarà - ha commentato la Meloni -. Ognuno fa le sue scelte. Mi dispiace perché ci saranno molti elettori di FI dalle adesioni che stiamo avendo e dalle persone che ci stanno scrivendo. Tanta gente, e non truppe cammellate di partito, si sta muovendo verso questo evento. Spero che gli italiani, tutti quelli che votano centrodestra ma anche quelli che non l'hanno votato, siano in piazza per dire che la democrazia non è è questa", ha concluso Giorgia Meloni.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) un intervento della Meloni sul sit-in nel corso di un comizio a Bologna