Mario Sechi, direttore dell'Agi, mette in seria difficoltà l'europarlamentare grillino, Dino Giarrusso. Data la neonata alleanza giallorossa, il giornalista, durante Tg2 Post, chiede al pentastellato quale ministro del Pd gli piace. Una scelta ardua pare per Giarrusso, non tanto perché i Cinque Stelle e i dem sono stati per anni nemici giurati, ma quanto più perché il giovane politico sembra non ricordarsi i nomi che ora fanno parte del Conte bis.

Solo la conduttrice è riuscita a fargli tornare la memoria, citando due ministri: "Boccia e De Micheli". Immediatamente Giarrusso risponde: "Sì, Boccia mi piace, la De Micheli no". Poi arriva la "giustificazione" del grillino: "Faccio prima a dire chi non mi piace".