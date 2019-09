"Era un momento differente". Il video-cult che imbarazza il M5s: tutti gli insulti al Pd

"Era un momento differente". Un video-cult sta spopolando via Whatsapp e sui social. Sono i filmati d'epoca (in verità, fino a qualche settimana fa) degli esponenti del M5s (da Paola Taverna ad Alessandro Di Battista, fino ovviamente a Luigi Di Maio) in cui piovevano insulti sul Pd, "il partito di Bibbiano" e "quello delle banche". Oggi governano insieme: scordiamoci il passato.