Al giuramento di Francesco Boccia al Quirinale c'era anche la moglie Nunzia De Girolamo, ex azzurra. Nel salone delle feste del Colle, la De Girolamo era sorridente ed emozionata. "Oggi ero al Quirinale non come politica del centrodestra, ma come moglie di Francesco", dice in una intervista a Il Giorno, "sono orgogliosa di Boccia e penso che questo incarico se lo sia meritato. Al tempo stesso questo governo è lontano dalle mie idee. Mi auguro che faccia il bene del Paese, ma è distante anni luce da me. Anche se ho cambiato lavoro, diciamo così, resto diversa da loro". Si spiega: "Da una parte osservavo la cosa con l'occhio severo del politico di opposizione e del commentatore, dall'altra con il cuore della donna che ama il marito ed è felice del coronamento del suo percorso politico, fatto di coerenza, competenza ed onestà". Ma in casa continuerà a fargli la guerra: "L'opposizione in casa gliel'ho sempre fatta", conclude. Per quanto riguarda la sua vita, ribadisce: "Non tornerò in politica, continuerò a fare tv e giornalismo, sono felice della mia settima vita".