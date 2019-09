Durante il giuramento del governo al Quirinale Giuseppe Conte aveva nel taschino una pochette a quattro punte. "La tradizione napoletana vuole che siano tre, ma possono diventare quattro se il taschino è ampio", spiega Maurizio Marinella, del famoso marchio di cravatte a La Repubblica, "l'importante è che il fazzoletto sia rigorosamente in tinta unita, misuri 33 cm X 33 e che sia di lino, in battista o in misto lino e cotone perché la seta non tiene". Marinella gli dà "un bell'otto, porta molto bene la pochette che aggiunge un tocco di luminosità all'abito blu. Come diceva mio nonno, è l'accessorio che rende l'uomo elegante".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev