Non vuole ripetere l'esperienza Di Maio-Salvini. Per questo al di là dei programmi Giuseppe Conte sta già pensando a una "museruola" per i suoi ministri. In gergo tecnico, il premier-bis secondo un retroscena del Corriere della Sera avrebbe un piano per arginare gli alleati Pd e M5s, a rischio implosione un giorno sì e l'altro pure: creare "un avventuroso coordinamento tra i portavoce di tutti i ministeri".





Una sorta, si spiega, di "ufficio stampa trasversale chiamato a riunioni quotidiane con lo staff del premier". L'unico modo, si spera a Palazzo Chigi, di arginare veleni e conflitti interni di una maggioranza Frankenstein. E anche per questo il primo discorso in CdM di Conte alla sua squadra è filato via tra un filo di imbarazzo: "Niente liti, ora leale collaborazione", è stata la ramanzina dell'avvocato. Non il migliore degli auspici.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev