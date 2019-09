"La nomina di Gentiloni in Europa? E' come se Matteo Salvini mettesse all'immigrazione Laura Boldrini". Claudio Durigon, ex sottosegretario leghista al Lavoro del governo giallo-verde, ospite di Agorà Estate, su Raitre, critica la scelta del nuovo esecutivo di candidare Paolo Gentiloni alla Commissione europea: "Questo trasformismo è poltronismo. Che i Cinque stelle che per anni hanno ottenuto il loro consenso contro queste persone, adesso nominano queste stesse persone in Europa. Gentiloni è quanto di più distante ci sia dal Movimento".

