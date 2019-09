Sarà Paolo Gentiloni il candidato italiano come Commissario Ue. Il premier Giuseppe Conte ha nominato il suo predecessore a Palazzo Chigi, esponente del Pd, che con ogni probabilità andrà a occupare una poltrona tra Concorrenza e Commercio. Esulta Matteo Renzi, perché "Gentiloni non è un sovranista". E si mette le mani nei capelli Giorgia Meloni: "A volte ritornano! - scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia - I cittadini li hanno cacciati dalla porta con le elezioni, il M5s li fa rientrare dalla finestra con l'inciucio. Il 9 settembre tutti in piazza Montecitorio per mostrare il nostro dissenso verso il governo degli inciuci e delle poltrone!".