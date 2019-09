Matteo Salvini e le vacche che nuotano in Trentino: l'ultimo attacco all'inciucio-Pd

Nel giorno del giuramento del governo M5s-Pd, l'esecutivo dell'inciucio e delle manovre di palazzo, non poteva mancare un affondo di Matteo Salvini, il quale dopo aver aperto la crisi ed essere rimasto fuori dai giochi si sta concedendo qualche giorno di relax e vacanza in Trentino. Affondo ironico. Il leader della Lega, su Facebook, infatti scrive: "Al mercato delle vacche e delle poltrone organizzato dal Pd preferisco la nuotata delle vacche, libere e belle, in Trentino". Il tutto, ovviamente, in calce a un vieo che mostra proprio le vacche che nuotano. Amen.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev