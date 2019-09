Nunzia De Girolamo al Quirinale per il suo Boccia: scollatura vertiginosa

Tra tutte le ministre e mogli di neo ministri al giuramento al Quirinale davanti a Sergio Mattarella, spiccava Nunzia De Girolamo, moglie del ministro Francesco Boccia. In tubino nero morbido con scollatura vertiginosa sulla schiena e tacchi alti, si è presentata al Colle con la figlia Gea: "Sono orgogliosa di mio marito", ha dichiarato dopo la cerimonia. "Non faccio scommesse", ha sottolineato, "e non è un governo delle mie idee politiche ma spero faccia il bene degli italiani".