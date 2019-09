Sergio Costa, il generale: davanti a Mattarella batte i tacchi e si mette sull'attenti

Lo ha fatto di nuovo Sergio Costa. Il ministro dell'Ambiente confermato nel Conte bis, esattamente come quando aveva giurato per il primo governo Conte, batte i tacchi in segno di attenti, davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella per il giuramento nel salone delle feste al Quirinale. Generale di brigata, Costa, prima di pronunciare la rituale formula, giunto a un passo dal tavolo ha compiuto la mossa, all'uso militare. Alfonso Bonafede, nuovo Guardasigilli, invece, si è messo la mano sul cuore.