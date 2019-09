Teresa Bellanova, la piddina al giuramento con Mattarella si presenta vestita così

Tra tutte le donne ministro - che si sono presentate con un look total black o in bianco a giuramento del Conte bis davanti a Sergio Mattarella - spiccava Teresa Bellanova. Il neo ministro dell'Agricoltura, in quota Partito democratico, si è presentata nel salone delle feste del Quirinale con un vestito a balze blu elettrico, con maniche a sbuffo e spacchi, lungo fin sotto il ginocchio. Forse un abito non esattamente adatto per un momento così formale come il giuramento davanti al presidente della Repubblica.