"Non c'è stato modo di incontrare Giuseppe Conte", rivela l'ex grillina Paola Nugnes, ospite ad Agorà Estate su Rai 3. "Voteremo la fiducia ma", annuncia, "non avendo incontrato il presidente del Consiglio, lasceremo le porte aperte tutte le discussioni su tutti gli argomenti". Insomma, i fuoriusciti dal Movimento Cinque Stelle, ignorati dal premier, e non essendo stati coinvolti nella discussione sul programma del governo giallo-rosso, promettono battaglia. Ogni provvedimento sarà quindi esaminato e di conseguenza votato o meno. Il futuro immediato del governo giallo-rosso, insomma, appare sin da subito ancor più difficile del previsto. Oltre a una maggioranza risicata e oltre alle divergenti vedute tra le due forze in campo, ci si mettono pure gli ex pentastellati, che - le parole della Nugnes lo confermano - non hanno intenzione di regalare nulla a questo esecutivo.