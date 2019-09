Matteo Renzi, Federico D'Incà gli dava del "coniglio", ma ad oggi formano un governo assieme

"Questo è un Letta bis,o un Napolitano ter e Renzi non è stato capace nemmeno di nominare un ministro della Giustizia onesto come Gratteri o di dare l'Economia a Delrio. Quella dei ministri è una galleria dell'orrore e lei è il Presidente del coniglio Pd". Parlava così Federico D'Incà, il deputato grillino che ha preso il posto di Riccardo Fraccaro al ministero dei Rapporti con il Parlamento in quello che è stato il passato ad oggi dimenticato dalle forze politiche al governo. è una figura poco nota del M5S anche se nella scorsa legislatura è stato capogruppo dei pentastellati alla Camera. Un duro, ma non unico, attacco a Matteo Renzi all'inizio del suo mandato come presidente del Consiglio.

Nel video altre frecciatine come "permette di usurpare la Costituzione" con un "governo che non ha le basi parlamentari promesse dai partiti al momento del voto". Una requisitoria contro l'ex premier con cui oggi e per altri 5 anni (forse) andrà a braccetto.