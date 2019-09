Matteo Salvini parla dell'ex alleato: "Di Maio agli Esteri, come ha fatto? È il potere della sopravvivenza"

"Potere della sopravvivenza, potere della poltrona". Matteo Salvini commenta così il passaggio di ruolo di Luigi Di Maio, l'ex alleato gialloverde che ora è diventato giallorosso. Il leader grillino ha lasciato il posto di ministro dello Sviluppo economico ( e non solo) per prendere quello di ministro degli Esteri. "Qualcuno mi spieghi come è possibile in soli quindici giorni. È come se io dal Viminale fossi andato all'Economia, agli Esteri. Io se so fare bene una cosa, faccio quella" si sfoga sulla sua pagina Facebook ribadendo che si tratta del "potere della poltrona". Lo stesso potere che non ha permesso agli italiani di andare a votare.