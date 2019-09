Matteo Salvini attacca Luigi Di Maio: "Farà il ministro di Maria Elena Boschi"

"È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Matteo Salvini, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, attacca il nuovo esecutivo giallo-rosso e l'ex alleato Luigi Di Maio e si dice convinto che quando si tornerà alle urne la Lega stravincerà: "Ho letto di Di Maio agli Esteri: uno che fa per un anno il ministro di Lavoro e Sviluppo economico, con 150 crisi aperte, un mese dopo fa il ministro degli Esteri? Ecco io non sarei mai capace di fare il ministro dell'Interno con un governo, il ministro dell'Economia con l'altro, il ministro della Difesa con un terzo governo, con Matteo Renzi, con Maria Elena Boschi".

Insomma, "non ho la loro agilità, passare nel giro di un mese dalla Lega al Pd e Leu", insiste il leader della Lega. Ma questo, assicura, "è un governo che non dura. Il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese ma non per anni" e "voglio vedere cosa accadrà con il taglio dei parlamentari. Noi abbiamo sempre votato a favore, il Pd no".

E non tornerebbe indietro Salvini: "Un errore aprire la crisi di governo? Assolutamente no, se è un errore chiedere che gli italiani votino allora me ne faccio carico", "sono orgoglioso di aver perso sette ministeri adesso per poter poi votare e andare avanti dieci anni a governare".