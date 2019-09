Annalisa Chirico sbotta ad Agorà Estate: "Dite la verità sul governo Pd-M5s"

Dopo 30 minuti di trasmissione, ospite ad Agorà Estate su Rai 3, Annalisa Chirico punta il dito: "Diciamo la verità, dopo mezz'ora di trasmissione ancora nessuno l'ha detta", premette. Si parla ovviamente dell'inciucio governativo tra Pd e M5s, e la giornalista rimarca: "Se siamo arrivati a questo accordo un po' pastrocchio, all'ultimo, non previsto né da Pd né da grillini è perché l'obiettivo del governo è evitare il voto anticipato, che consacrerebbe una vittoria importante alla Lega - spiega la Chirico -. Per i sondaggi infatti il Carroccio è il primo partito italiano. E quando i governi nascono per evitare le elezioni e non fare qualcosa, nascono con un deficit fondamentale: ancor prima che inizino, infatti, ci stiamo chiedendo su che cosa cadranno", profetizza. Insomma, la Chirico sta ancora con Matteo Salvini, il quale sostiene che questo governo sia nato soltanto contro di lui. E in effetti, quando un esecutivo nasce con simili premesse, le prospettive non possono essere rosee...