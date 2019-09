"Oggi (3 settembre) muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio", scrive in un post sul suo profilo Twitter il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni. Sì perché il M5s così come lo aveva ideato il suo fondatore non esiste più. In una intervista del 2013 a Gianluigi Nuzzi rispose alla seguente domanda: "Se Giorgio Napolitano chiedesse al Movimento 5 stelle di entrare in un nuovo governo con il Partito democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe?". E la risposta fu lapidaria: "L'ho già detto, uscirei dal Movimento". Ecco il video di quella intervista.