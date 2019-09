Un "suicidio politico di massa". Paolo Becchi, in un video rilanciato dal sito Byoblu creato dal grillino "critico" Claudio Messora, condanna senza mezzi termini l'inciucio tra Pd e M5s e la campagna per il sì nella votazione online sulla piattaforma Rousseau.





"Beppe Grillo è un rinnegato e come tale passerà alla storia", per il "tradimento che ha distrutto il Movimento" e che ha provocato "la seconda morte" di Gianroberto Casaleggio, sottolinea il filosofo sovranista, un tempo molto vicino alle posizioni del Movimento. Siamo di fronte a un bivio drammatico, conclude il professore nel suo accorato appello per votare "no": "Da una parte il suicidio collettivo, dall'altra la nascita del Movimento con il ritorno alle elezioni".