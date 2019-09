Alessandro Di Battista e Rousseau, si espone pure lui: "Piaccia o no..."

"Buon voto a tutti!". Alessandro Di Battista nei giorni scorsi ha rifiutato qualsiasi endorsement riguardo al voto sulla piattaforma Rousseau, con cui la base grillina dovrà dire sì o no al governo con il Pd. Molti hanno letto in questa scelta una critica implicita all'inciucio, considerando che via via sono stati tanti i big del Movimento a esporsi a favore del governo.











Nel giorno del referendum online (contestatissimo e temutissimo), Dibba si concede uno slancio molto democristiano: su Facebook ha celebrato il voto, senza sbilanciarsi. "Oggi decine di migliaia di iscritti al Movimento 5 Stelle prenderanno una decisione davvero importante. Piaccia o meno questa è l'ennesima vittoria di Gianroberto (Casaleggio Senior, ndr)".