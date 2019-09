"C'è una corsa di Beppe Grillo e Giuseppe Conte a dirsi sostanzialmente di sinistra, del Pd", dice il giornalista Gerardo Greco, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Insomma, continua, anche per Grillo "questo è un governo calabrone, non si sa se vola. Ma deve volare perché altrimenti si schianta". Il Movimento 5 stelle, sottolinea Greco, "ha perso la metà dei consensi". Quindi "non hanno alternative", Pd e Cinque stelle "devono stare insieme e per questo devono trovare dei punti di contatto".