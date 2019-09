La deputata della Lega Lucia Borgonzoni, uscendo dalle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, venerdì lo aveva subito messo in chiaro: "Un incontro più basato sul passato che sul futuro". Non c'era Matteo Salvini, ma il messaggio recapitato da Conte agli ex alleati è stato chiaro: un nuovo regolamento di conti dopo quello andato in scena in diretta al Senato, nel giorno delle sue dimissioni ufficiali.











Un retroscena di Repubblica conferma: "Gli strascichi delle vecchie liti si sono avvertiti anche nelle consultazioni di Conte con la delegazione della Lega". "Non avete rispettato i patti sui decreti sicurezza - avrebbe rinfacciato il premier incaricato alla Borgonzoni e all'altro rappresentante del Carroccio, il senatore Claudio Durigon -, non avete accolto i rilievi del Quirinale e siete andati avanti per la vostra strada". Accusa singolare, perché Conte (e il M5s quei decreti li hanno comunque votati. E "quei rilievi sono ora alla base dell'accordo Pd-M5s sulla politica dell'immigrazione", spiega ancora Repubblica.