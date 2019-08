"Io ve lo dico davanti a tutti: non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 stelle". Era il febbraio 2019 e davanti ai rappresentanti del Pd il segretario Nicola Zingaretti rivendicava con orgoglio le differenze inconciliabili con il Movimento di Di Maio, Grillo e Casaleggio: "Li ho sconfitti due volte e non governo con loro, imparassero a sconfiggerli, chi mi accusa di questo...". Zinga si accalora, gli applausi scrosciano. Non poteva sapere che sei mesi dopo sarebbe rimasto in attesa di una telefonata dalla Casaleggio Associati per sapere se la Piattaforma Rousseau abbia dato il permesso ai grillini di fare un governo con i dem. Giallorossi d'imbarazzo.