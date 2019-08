La delegazione di Fratelli d'Italia incontra Giuseppe Conte alla Camera, ma Giorgia Meloni non va. L'assenza della leader di FdI è il segnale più forte possibile: per rispetto istituzionale, i suoi uomini hanno riferito al premier incaricato la loro posizione, ma il messaggio politico è di guerra aperta.











Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, al riguardo è stato chiarissimo: "Al presidente incaricato Giuseppe Conte abbiamo ribadito che Fratelli d'Italia sarà nettamente all'opposizione. Dal punto di vista politico questo governo è inaccettabile, in quanto si fonda su un'alleanza tra partiti che si sono combattuti fino all'altro giorno e per impedire il voto dei cittadini. Fdi ha perseguito e persegue sempre la stessa linea: andare al voto". Con ogni strumento messo a disposizione dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, chiariscono i rappresentanti di FdI, a partire dalle "democratiche manifestazioni in piazza".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev