Da premier passacarte di Salvini e Di Maio a leader politico. La scommessa di Giuseppe Conte è tutta qui, e per questo in fondo ha accettato di fare il bis, sfidando il legittimo sospetto di trasformismo. A destra, come sottolinea il Corriere della Sera, già l'hanno bollato come regista del "nuovo fronte popolare" della sinistra. Ma l'ex avvocato del popolo cerca di volare alto e chi lo ha incontrato alle consultazioni, giovedì, lo ha definito "cambiato, più sicuro". C'è però una preoccupazione latente, sempre pronta a diventare terremoto politico: "Nelle trattative è un maratoneta: lo si è visto a Bruxelles quando ha evitato la procedura di infrazione contro l'Italia per debito eccessivo", sottolineano al Corriere, e stavolta "il suo interesse è dimostrare di essere il vero premier". Ma l'esperienza di 14 mesi passati a mediare tra Lega e M5s lo avrebbe "segnato". "È un film che Conte non vuole rivedere. Il suo terrore è di assistere a una rissa tra M5S e Pd prima ancora che si formi l'esecutivo". Chiederà ai due nuovi alleati di non litigare sui giornali e in tv, di non dare l'immagine di una squadra subito a pezzi. In fondo ne va delle sue ambizioni.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev