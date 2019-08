"È in corso un furto di democrazia, io non mollo". Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, attacca frontalmente il governo di Pd e M5s "che non ha la maggioranza nel Paese" e promette battaglia: "State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo". La tesi è quella del complotto, "un governo voluto da Bruxelles per farmi fuori", mentre il premier-bis Giuseppe Conte è "il primo iscritto al Pd e avvocato dei poteri forti, altro che avvocato del popolo".



Poi l'appello, estremo, a Sergio Mattarella: il presidente "è ancora in tempo a dare la parola ai detentori del potere, al popolo. Siamo ancora in tempo a restituire la parola non al dittatore Salvini, ma al popolo. Non mi spaventa un Renzi qualunque o qualche mese di opposizione. È un momento di attesa". Un pensiero anche per Beppe Grillo: "Sei passato dalla rivoluzione, dal governo degli illuminati, al governo Monti-Fornero".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev