"Dopo il Conte 1 e il Conte 2, oggi parte il Conte 3". Mario Monti, ospite di In Onda a La7, fa saltare sulla sedia anche gli scafati David Parenzo e Luca Telese. Il professore gioca coi paradossi, ma fino a un certo punto. In collegamento, l'ex premier commenta la convulsa seconda giornata di consultazioni al Quirinale e tra uno sberleffo e l'altro a Matteo Salvini centra il punto sul premier incaricato (che lo stesso Salvini paragona proprio al governo tecnico del 2011): "Per 14 mesi è stato il presidente del Consiglio di un governo guidato da Lega e M5s, poi per un giorno abbiamo visto il governo Conte", ironizza Monti a proposito dell'ormai famosissimo sfogo dell'avvocato del popolo con ceffoni a Salvini e dimissioni annesse a Palazzo Madama. Ora, finalmente per qualcuno e malauguratamente per altri, Conte guiderà un esecutivo giallorosso. E Parenzo e Telese sghignazzano.