"Manifestazione di piazza davanti a Montecitorio contestuale al voto di fiducia". Passa dalle parole ai fatti, Giorgia Meloni, e inizia a preparare le "barricate democratica" al governo M5s-Pd. "Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d'accordo - annuncia la leader di Fratelli d'Italia allo speciale GR Diario della crisi su Rai Radiouno -. Non è giusto fare un governo semplicemente per impedire agli italiani di mettercene un altro. Non è democrazia. Penso che molti italiani la pensino come me. Ho ascoltato il discorso di Conte e mi pare che si sposti molto a sinistra. Per esempio non si è capito cosa voglia fare circa l'immigrazione".