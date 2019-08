"I 5 Stelle tornano a sinistra e si faranno fagocitare dal Pd". Ospite di Omnibus a La7, il direttore di Libero Pietro Senaldi "battezza" il futuro già segnato del M5s, perché come sempre accaduto nella storia politica italiana "chi torna a sinistra si spacca". Il Conte-bis è un governo retto da una maggioranza composita e contraddittoria. "Ma cos'ha da dirsi Casini con Bonafede? Mi ricorda la scenetta di Alberto Sordi che incontra l'aborigeno e gli dice: Fratello mio... Ma poi lo guarda: "Aborigeno, ma cos'abbiamo da dirci noi due?". Caustico il commento sulla piattaforma di Rousseau che potrebbe "ribaltare" l'accordo tra Pd e M5s: "Non considero le consultazioni del blog di Casaleggio una cosa seria - sorride in diretta Senaldi -, mi fai commentare una fattucchiera che legge le carte".