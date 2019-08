"Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che già dalle prossime ore si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi disposti a sostenerne il governo, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e pizzica Matteo Salvini, rispondendo alle pesantissime critiche del leader della Lega:ribadite anche mercoledì pomeriggio, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica. "Non sarà un governo contro ma un governo per il bene dei cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità".











Innanzitutto, Conte si toglie di dosso l'immagine di ribaltonista cucitagli addosso dalla Lega. "Non lo nego, ho superato le perplessità personali a proposito della prospettiva con una maggioranza diversa. Non ho mai guardato ad interessi di parte ma sempre al Paese". Poi accenna al programma, parlando di "neo-umanesimo" con riferimenti alla "dignità" delle persone e al "rispetto delle istituzioni e dei cittadini" che sembrano riferimenti espliciti alle politiche di Salvini sui migranti e alle modalità di comunicazione del capo uscente del Viminale. Pochi dettagli, ma una linea-guida in materia economica: "Il governo sarà subito al lavoro su una manovra che eviti l'aumento dell'Iva. Mi ripropongo di formare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente con tutte le proprie competenze ed energie nel dare ai nostri figli la possibilità di vivere in un Paese migliore". "Siamo in una fase delicata per il Paese, la priorità è la manovra di bilancio. Voglio un Paese dove le tasse le paghino tutti, ma meno". Poi un passaggio sull'Unione europea. "Siamo agli albori di una nuova legislatura europea, e dobbiamo recuperare il tempo perduto per permettere all'Italia di svolgere quel ruolo da protagonista che merita un Paese fondatore".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev