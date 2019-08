Al Quirinale per il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio arriva tutto sorridente. Accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, il vicepremier grillino appare molto rilassato. Come se già sapesse che il governo giallo-rosso si farà, come uno che non dovrà lasciare il suo posto.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev